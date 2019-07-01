تصريحات إيجابية مع وجود توافق حول مد اتفاقية أوبك

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين، مع اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019 على الأقل خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع.

ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر، 66.56 دولار للبرميل، وكانت مرتفعة 2.16 دولار بما يعادل 3.35%.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس 1.98 دولار أو 3.40% مسجلة 60.13 دولار للبرميل.

وقال ناصر طيبي مراسل "العربية" في فيينا: "إن تصريحات المسؤولين في أوبك إيجابية مع وجود توافق على الاستمرار في اتفاقية خفض الإنتاج لـ 9 أشهر. وأشارت إيران في تصريحاتها إلى أنها لا تمانع في مد العمل بالاتفاقية، وإن مسألة 6 أشهر أو 9 أشهر لافرق بينها، وهي من المسائل التي لن تعارضها إيران لأنها في مصلحتها، لكن يبدو أن إيران ستعارض إقرار ميثاق التعاون الذي طال انتظاره بين أوبك وشركائها من خارج المنظمة وتحديداً روسيا".

وانضمت إيران اليوم إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا في دعم سياسة تستهدف رفع سعر الخام وسط اقتصاد عالمي ضعيف.