الهدنة التجارية الأميركية الصينية بلا طريق واضح للحل

أعلنت الولايات المتحدة عن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، في محاولات جديدة لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وجاء ذلك بعد الهدنة التي توصل لها الطرفان على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.

وأكد ترمب أن أي اتفاق تجارة مع الصين يجب أن يميل لمصلحة الولايات المتحدة أكثر من الصين، وذلك بسبب استفادة بكين من ميزات كبيرة لسنوات طويلة.

وقالت مراسلة "العربية"، كارينا كامل، "إن السوق لا يزال ينتظر تفاصيل الهيكل لهذا الاتفاق التجاري. فالموعد المرتقب من اللقاءات القادمة لزيارة وفد أميركي أو صيني إلى الدول الأخرى والجدول الزمني لتحقيق تقدم على أرض الواقع، كل هذا لا يزال مبهماً".