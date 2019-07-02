كيف يقرأ السوق التسعير الاسترشادي لسندات السعودية؟

أصدرت السعودية للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، بعدما عينت الحكومة السعودية كلا من "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماع مع المستثمرين العالميين، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وأصدرت المملكة السندات على شريحتين، لآجال تتراوح بين 8 و20 عاماً.

وقال محمد الخنيفر، المصرفي المتخصص بأسواق الدين و الائتمان: "إن شريحة الـ8 سنوات تسير في طريقها نحو التسعير العادل، أما من ناحية شريحة 20 سنة فتسعيرها سخي. السعودية استعانت بمؤشر القياس المقوم باليورو والذي تتداول بعض آجاله بالفائدة السلبية مقارنة بالدولار. عوائد مؤشر القياس سوف ندمجها مع الهامش الائتماني الذي صدر الآن في السعودية لنحصر التسعير النهائي. متوسط عقود المبادلة المقوم باليورو يقف بقليل عند الفائدة السلبية لـ 8 سنوات".