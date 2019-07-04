كيف يدعم الجنيه القوي قرارات مصر الاستثمارية؟

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في 17 بنكاً خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك الأهلي ومصر وعَـوده ومصر إيران للتنمية والتعمير والإسكان عند 16.6 جنيه للشراء، و16.7 جنيه للبيع.

وقال محمد لطفي، العضو المنتدب في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إنه من الطبيعي أن يواصل الجنيه المصري الاتجاه الصاعد مقابل الدولار بسبب المضاربات التي طالت الجنيه بعد التعويم قبل 3 سنوات.

وأضاف: "علينا تسريع البدء ببرنامج الطروحات الحكومية سواء الشركات الجديدة خصوصاً في وقت بدأ فيه السوق ينشط وأسعار التداولات بدأت تتعدى حاجز المليار".