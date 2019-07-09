ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر الخميس المقبل

تترقب الأوساط المالية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وتطبيق زيادة أسعار الكهرباء بدءاً من يوليو الجاري.

كما تترقب الأسواق الإعلان غداً عن أرقام التضخم لشهر يونيو الماضي.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع أسعار الوقود لنسب تصل 30% وزيادة معدلات التضخم سبب كافٍ ومهم لعدم قيام المركزي باتخاذ أي قرار لتغيير أسعار الفائدة الخميس.