ما العوامل التي دعمت أرباح "إكسترا" الفصلية؟

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 59% لتصل إلى 72 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات. كما سجلت الشركة أرباحاً غير متكررة بقيمة 17 مليون ريال نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي.

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات "إن نتائج الشركة جيدة وإن نمو خلال السنتين الماضيتين جاء بدعم من توطين قطاع الأجهزة الكهربائية والمبيعات أونلاين وخصوصاً عقدها مع تطبيق "نون" وهذه كلها ساهمت بشكل كبير جداً في نمو مبيعات إكسترا".

وأضاف "أسباب ارتفاع الأرباح أن هامش الربع على بعض المنتجات جيد فبالتالي ساهم بشكل كبير في نمو صافي الأرباح، لكن لو افترضنا أن هامش الربح أتى من عرض خاص من الوكيل لإكسترا فهذا جيد، أما إذا اتخذت إكسترا القرار برفع هامش الربع فأعتقد أنه على المدى الطويل سوف يكون سيئا بالنسبة للشركة لأن المنافسة في قطاع الأجهزة الكهربائية والذكية قوي".