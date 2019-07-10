كيف يحمي نظام التجارة الإلكترونية حقوق المستهلك؟

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

وأكد محمد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين أن إقرار نظام التجارة الإلكترونية من الأمور المهمة جداً على صعيد التسويق الداخلي والخارجي في السعودية.

وأضاف "أهمية النظام الإلكتروني يكمن بتسهيل عملية الشراء الآمن في السوق المحلي، واجهنا معاناة في السوق خلال الفترة الماضية لأن معظم المتسترين وبائعي البضائع المزورة غير معروف مصدرها انتقلوا للتجارة الإلكترونية. هذا التنظيم سيمنع ذلك الاحتيال ويجعل المواطن في ثقة من

عدم ضمان السلعة".