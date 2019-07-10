ما هو تأثير ارتفاع أسعار الوقود بمصر على معدلات التضخم؟

كشفت نشرة الأرقام القياسية الخاصة بأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم العام لشهر يونيو الماضي، سجل تراجعاً على المستويين الشهري والسنوي، ليسجل على المستوى السنوي نحو 8.9%، مقابل 13.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد هيثم عبدالسميع، مدير التحليل الفني في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية أن أسعار التضخم بمصر تنخفض على أساس شهري وفي حال ارتفع التضخم بعد رفع أسعار الوقود لن يكون بالشكل القوي ويعطي أريحية للبنك المركزي يتخفيض أسعار الفائدة التي وصلت إلى 15%.