مؤشرات اقتصادية إيجابية تعيد الجاذبية للأسهم الإماراتية

قال وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات كابيتال للاستثمارات إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعيد الجاذبية للأسهم الإماراتية تأمين السوق الإماراتي لمكررات ربحية متدنية جداً للدخول وفرص ببعض الشركات العقارية التي تدفع توزيعات أرباح عالية.

وأضاف "هناك تفاؤل عام بسوق الإمارات بعد مؤشرات اقتصادية جذابة منها إعادة "جافزا" 1.3 مليار درهم للشركات التابعة لها، واليت ستضخ سيولة جديدة للشركات التي تعمل في جبل علي، نمو حركة السياحة بـ4% منذ بداية العام الحالي، الإيجار المنتهي بالتمليك يخفف معروض العقارات، نمو الوظائف في البنوك رغم الاندماجات، مؤشرات مديري المشتريات في تحسن وارتفاع الطلب على القروض بشكل تدريجي".