هل يخفض المركزي المصري الفائدة بعد تراجع التضخم إلى خانة الآحاد؟

أكد الدكتور معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية أن تراجع أحجام التداولات في السوق المصري يعود لضغوط بيعية على السوق من فئات مختلفة وأن التأخر في رفع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل كبير جداً على أحجام السيولة والشهادات البنكية والفوائد الموجودة عليها.

وأضاف "في ظل هذه الأسعار المرتفعة للفوائد كثير من المستثمرين يفضلون هذا العائد الخالي من المخاطر بالمقابل مخاطر السوق".

وتابع "شهدنا في السوق ارتفاع شراء بقائمة المستثمرين الأجانب الذين يشترون في أذون وسندات الخزانة المصرية وبالتالي رأينا ارتفاعا في أرصدتهم في هذا الاستثمار. هناك علاقة عكسية دائمة ما بين سعر الفائدة والإقبال على هذه النوعية من الاستثمارات. فمع انخفاض سعر الفائدة يصبح من الطبيعي أن يحدث تباطؤ بالإقبال على هذه الآلية لكن الاقتصاد يحتاج لخفض كبير في أسعار الفائدة وعلينا العودة لأسعار الفائدة ما قبل تحرير سعر الصرف".