4 عوامل ساهمت بنمو أرباح "موبايلي" الفصلية.. تعرف عليها

تحولت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إلى الربحية 37.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر بـ78.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أمّا على صعيد فترة الـ6 أشهر، فقد حققت "موبايلي" أرباحاً بـ105 ملايين ريال، مقارنة بخسائر 172 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقال المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، إن المحللين لم يأخذوا بالاعتبار موسمية الربع الثاني وهو ربع مثقل بالمصاريف التسويقية والتشغيلية. وأضاف "جانب من النمو جاء من قطاع الأعمال والجملة ووحدة الألياف الضوئية وتحسن نوعية قاعدة العملاء".