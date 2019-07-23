ساكسو بنك: فوز بوريس جونسون محتسب في الأسواق

قال ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط "ساكسو بنك" أن فوز بوريس جونسون محتسب في الأسواق لذلك من المتوقع أن يشهد الاسترليني نوعاً من الضغوط خلال الفترة القادمة.

وتراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء قبيل تصويت هام في بريطانيا لاختيار رئيس الوزراء الجديد، وسط مؤشرات قوية على فوز بوريس جونسون بثقة حزب المحافظين، والذي يعزز وصوله إلى السلطة احتمال انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وسجل اليورو أدنى مستوى له في خمسة أسابيع بسبب التوقعات المتزايدة هذا الأسبوع بتلميح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر للحفاظ على المستويات المتوقعة لمعدلات التضخم.