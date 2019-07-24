كيف تنعكس التحفيزات الحكومية على السوق العقاري بالسعودية؟

قالت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في JLL الشرق الأوسط و شمال إفريقيا إنه عند طرح تحفيزات حكومية في السعودية فمن المتوقع أن تأخذ قرابة العام لتظهر هذة التغيرات على السوق العقاري. هناك توزيع أكبر للقروض السكنية ولكن ليس متماشياً مع الطلب. تم تسليم 700 ألف وحدة في الرياض بالربع الثاني من 2019 وهناك ما يقارب 700 وحدة أيضاً نتوقع تسليمها من الآن لنهاية السنة، ويكون هناك زيادة بالمعروض أكثر من الطلب في الوقت الحالي وهذا الشيء نتيجة لنوعية العرض التي يتم عرضها للسوق ومدى ملائمتها مع نوعية الطلب".

وأشارت شركة JLL في تقريرها الأخير حول الأداء العقاري في السعودية خلال النصف الأول من هذه السنة، إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة، إضافة إلى الجهود لتطوير قطاع الترفيه، تسهم في تحفيز الطلب في سوق العقارات.

وتتوقع JLL أن تنعكس هذه الجهود بشكل إيجابي على عدد السياح القادمين إلى المملكة، ما سيعزز مستويات أداء سوق الفنادق.

إضافة إلى ذلك، أوضحت JLL أن لمبادرات الإسكان التي نفذتها وزارة الإسكان تأثيرا إيجابيا في تسهيل الحصول على التمويل العقاري وتنشيط السوق في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دفع النمو الاقتصادي غير النفطي.