هل تسهم صفقة "غلوبال تيليكوم" بإنعاش تداولات البورصة المصرية؟

توقعت منى مصطفى، مدير التداولات بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية أن يتحول جزء من تدفق الأموال التي تخرج من صفقة "غلوبال تيليكوم" إلى طرح "فوري" لرغبة المستثمرين بضمان نسبة الهامش في هذا الطرح.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين على ارتفاع محدود لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.8% إلى 13684 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70" ، %0.04" عند 531 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 396 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية إلى البيع بقيم تداولات 43 ألف جنيه و28.7 مليون جنيه على التوالي. بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية إلى الشراء بصافى قيم تداولات 1.1 مليون جنيه و6.8 مليون و6.1 مليون و14.7 مليون على التوالي.

ووافقت البورصة أمس الأثنين على قيد أسهم شركة "فوري" برأسمال 353.6 مليون جنيه، موزعة على 707.3 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم.