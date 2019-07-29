ما الأسباب التي تدعم ارتفاع البورصة الكويتية؟

قال عيد الشهري، المدير العام للأجيال القادمة للاستشارات، إن ارتفاع البورصة الكويتية يعود لدخول سيولة مرتفعة من الصناديق الأجنبية وتداولها والمحافظ غير النشطة.

وأضاف "إن توقعات "هيرميس" بالمزيد من الارتفاع لسوق الكويت يصل إلى 20% بحلول مايو 2020 تعود لسببين، وهما أن ما يحرك السوق الكويتي هو النفط، في حال توقعوا أن ترتفع أسعار النفط 20% للأمام، كذلك سترتفع البورصة الكويتية في نفس النسبة. إضاف إلى أن الميزانية الكويتية تخلو من العجز وأن أي ارتفاع في أسعار النفط سينعكس على تحقيق أرباح ودحول سيولة إلى البنوك، وبالتالي ترتفع قيمة البورصة".