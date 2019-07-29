ترقب لنتائج اجتماع الفدرالي وسط توقعات بخفض الفائدة

قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كروم للدراسات الاستراتيجية، إن سياسة الفدرالي بتخفيض الفائدة الأميركية في هذا الوقت خاطئة لأن نمو الاقتصاد الأميركي قوي.

وأضاف "البنك الفدرالي ذكر أن هناك مخاوف على الاقتصاد العالمي من ناحية الحرب التجارية وهذا هو السبب الأساسي نحو التوجه لخفض سعر الفائدة ولكن معظم المستثمرين متخوفون من أن خفض الفائدة يوم الأربعاء القادم مابين 0.25% إلى 0.5% نقطة، وأسواق السندات الأميركية تشير إلى خفض سعر الفائدة".

وتابع "اتجاه الفائدة الأميركية مبني على اتجاه سوق السندات الأميركية. هناك علامة استفهام كبيرة لأنه تاريخياً عندما يبدأ الفدرالي بخفض أسعار الفائدة فهذا دليل على أن أسواق المال وصلت إلى القمة ومن ثم نرى عمليات تصحيح في أسواق المال، وهذا هو الخوف الأكبر".