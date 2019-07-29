هل تنقذ "فوري" البورصة المصرية من الركود؟

مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية قالت إن طرح "فوري" من الطروحات التي انتظرها السوق المصري، وهو محفز جيد للسوق، لكن فوجئ الجميع بأن سعر التسعير مرتفع. وأضاف "السوق يعاني من شح في السيولة والسعر ليس محفزا جيدا للمستثمرين الأفراد".

وحددت شركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، السعر النهائي لطرح 36% من أسهمها في البورصة المصرية عند 6.46 جنيه للسهم.

ومن المرجح أن يبدأ اكتتاب المؤسسات في الطرح من الـ26 وحتى نهاية شهر يوليو الجاري، في حين سيبدأ الاكتتاب في طرح الأفراد في الفترة مابين الـ28 من يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل.