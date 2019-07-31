ما سبب تراجع مؤشرات البورصة المصرية؟

قال إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تراجع المؤشرات وسط قيم تداولات منخفضة في السوق المصرية يأتي بعد فترة ركود طويلة وتراجعات للأسواق العالمية.

وأضاف: "إن طول فترة الركود يدفع كثيرا من المحللين للبدء ووضع قيم ومستهدفات متدنية جداً لأسعار الأسهم، وبالتالي المستثمر لن يجد أمامه غير أن يتبع هذه المستهدفات، وهو ما يحقق الهبوط الذي نراه في الوقت الحالي على الرغم من أنه لا توجد لدينا مستجدات اقتصادية سواء سلبية أو إيجابية خلال الفترة الماضية والفترة الحالية تمهد لهذا القدر من الركود".