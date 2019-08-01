ما هي التوقعات لاتجاه سهم "القلعة"؟

قال كريم عبد العزيز، مدير عام شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية: "إن شركة القلعة لديها مشاريع كثيرة في التكرير، ولكن حالة الركود التي تنتاب الأسواق سواء في الداخل أو الخارج تؤثر على أرباح شركة القلعة حتى عندما تبدأ الإعلان عن مشاريع جديدة أو استكشافات جديدة لن نرى آثارها على القوائم المالية الآن ولكن نرى أن الهبوط في سهم شركة القلعة هو فرصة جيدة للتجميع لكن على شرائح مما يدعو للقلق تجاه السهم".

وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار في مصر، اليوم الأربعاء، إن حصتها غير المباشرة في مصفاة المصرية للتكرير تقلصت إلى 13.14%، وهو ما دفع سهم الشركة للهبوط بالحد الأقصى في بورصة مصر عند عشرة بالمئة خلال التداولات.

وكانت الشركة تمتلك من قبل ما يصل إلى 19% من أسهم المصرية للتكرير.