هل يكون الدولار الرابح الأكبر من عملية خفض الفائدة؟

قال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group إن السلع المرتبطة بالدولار تراجعت مع استبعاد الفيدرالي لدورة طويلة من خفض الفائدة.

وأضاف الخضر: "كانت الأسواق تستبعد تحديد الفيدرالي الأميركي أن تقليص أسعار الفائدة بأنها مرحلة مؤقتة ضمن السياسة النقدية المتبعة، أي أنها بشكل أو بآخر سيعود الدولار الأميركي لمزيد من الارتفاعات، ولن يقوم بتسعير هذه التخفيضات حتى لو وصلت لمستويات 100 نقطة أساس بالنسبة لأسعار الفائدة، لأن الأسواق تسعر أن الفيدرالي لايزال يتجه إلى رفع أسعار الفائدة ولن يبقي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة ممتدة، وبالتالي هذا ما سبب الإحباط نوعاً ما لأسواق الأسهم الأميركية".