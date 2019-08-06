هل يضطر الفدرالي إلى خفض الفائدة بوتيرة أكبر؟

قال هيثم الجندي كبير محللي الأسواق في شركة "تي ماتريكس" إن الفدرالي بعد تخفيضه أسعار الفائدة الأربعاء الماضي كان يخفض من منظور ما أجراه الرئيس الأسبق ألين جينيس في التسعينات سواء عام 95 أو عام 98 عندما أجرى تخفيضات وقائية لتحصين الاقتصاد الأميركي أما الوضع الحالي بعد تصعيد التوترات التجارية سيتحول من تخفيض وقائي إلى تخفيض طارئ (تعديل في منتصف دورة في السياسة النقدية) وهو ما أعطى دفعة للدولار للصعود وتسبب في تراجعات أسواق الأسهم.



وأضاف: "في ضوء الحرب التجارية المستعرة بين أميركا والصين تتوقع الأسواق تخفيض 0.25% بحلول شهر أكتوبر ولو خرجت الأمور عن السيطرة في الأيام القادمة قد يخفض الفدرالي الفائدة بـ0.50%"