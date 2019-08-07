هل يلمح الفيدرالي الأميركي لمرحلة ركود وشيكة؟

قال وائل حماد، مسؤول تطوير الأعمال لدى ICM capital: "إن موجة التيسير التي شملت الفيدرالي الذي كان أكثر البنوك تشديداً بالنسبة للسياسة النقدية، والآن مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية التي نشهدها في الأسواق وكل المؤشرات تدل على أن العالم الاقتصادي مقبل على تباطؤ في النمو وربما ركود بعد تكرر هذه المؤشرات وانقلاب منحنى العائد في الاقتصاد الأميركي وحتى إقدام الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة مؤخراً".

وأضاف: "مع أن كل المؤشرات بالنسبة للاقتصاد الأميركي كانت هناك إشارة استفهام لهذا أقدم الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الوقت، والمؤشرات الأميركية لاتزال بعض الشيء تعطي نوعاً من الإيجابية".