ما دور المستثمر المحلي في دعم سوق الكويت المالي؟

قال عيد الشهري، المدير العام للأجيال القادمة للاستشارات إن "الميزة للصناديق غير النشطة مع ترقية السوق الكويتي هي زيادة حجم السيولة وهذا ما نلحظه في السوق الكويتي لكن ما يجب معرفته أيضاً أنه مع دخول المستثمر الأجنبي فإن السوق يتعرض لنفس الضغوط للأسهم العالمية ومع نزول الأسهم العالمية تبدأ الصناديق هذه بسحب السيولة".

وأضاف "من الطبيعي أن يتراجع السوق الخليجي، وما نلاحظه هو أن الكويت لم تتراجع بنفس الوتيرة لباقي الأسواق والسبب في ذلك أن حجم المستثمر الأجنبي في السوق الكويتي أقل من حجم المستثمر الأجنبي في الأسواق الأخرى بالإضافة لدور المستثمر المحلي في دعم السوق".