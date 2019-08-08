هل تقوم الصين بخفض أكبر لقيمة اليوان؟

قال محمد زيدان كبير استراتيجيي الأسواق في THINK MARKETS إن الصين سمحت لليوان أن يتخطى حاجز الـ7 النفسي بسبب ضغوط بيعية موجودة.

وأضاف أن الرسالة الواضحة للبنك المركزي الصيني هي أن لديه القدرة للمحافظة على استقرار العملة، سواء كانت ضعيفة أمام الدولار وتجاوزت 7، ولكن الاستقرار الذي كان البنك المركزي يرغب به نجح ونلمس الهدوء.

وقال "المركزي الصيني لديه أوراق كثيرة يلعب فيها، مثل حيازته للسندات الأميركية. أما تخفيض البنك المركزي النيوزيلندي والهندي لفائدة البنوك فهي إشارة سلبية، وتدل على أن البنوك المركزية بدأت ترى المخاطر على أرض الواقع، والأرقام بدأت تعكس تباطؤا واضحا وصريحا في أداء الاقتصاد بشكل عام. الإشارة الإيجابية هي أن البنوك المركزية لديها القدرة للتدخل إذا لزم الأمر، والفيدرالي الأميركي إلى حد ما".

وتوقع زيدان أن يصبح الفديرالي الأميركي تابعا لسوق السندات والعوائد. وأضاف"أتوقع أن تخفض الفائدة بمعدل مرتين إلى مرة واحدة خلال العام، لأنهم لايزالون يعتمدون على البيانات الاقتصادية، وأهم ما علينا معرفته من بيان الفيدرالي هو لماذا خفض الفائدة والمخاطر التي يراها".