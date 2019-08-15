إلى أي مدى ترتبط السوق المصرية بالأسواق العالمية؟

قال وائل عنبه رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية "إن السوق المصرية صعدت منذ بداية أغسطس بـ1200 نقطة متصلة مدفوعة بقوة شرائية كبيرة دعمت نتائج السوق ما قبل العيد مدفوعة بطرح فوري وتنفيذ صفقة جلوبال والسيولة التي دخلت حركت السوق بشكل كبير. فائض اكتتاب فوري حرك السوق بشكل كبير واستمرت شهية الشراء لما بعد إجازة العيد وأوامر الشراء التي تم ترحيلها من قبل إجازة العيد دخلت بجلسة أمس وبقوة لذلك شهدنا صعوداً كبيراً".

وأضاف عنبه "من المنطقي أن تهبط السوق اليوم ولكن تزامن مع ما حدث في الأسواق العالمية جعل الهبوط منذ بداية الجلسة بشكل كبير. ومن الطبيعي بعد 1200 نقطة صعود بحوالي 7 جلسات أن تحصل عمليات جني أرباح".