هل بالغت الأسواق بتوقعات الركود؟

أثار انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين.

وقالت كارينا كامل مراسلة "العربية" في بريطانيا: "إن تراجع مؤشر داو جونز فقد 800 نقطة وهذا رابع أكبر تراجع من ناحية النقاط على الإطلاق ويعطينا مؤشرا عن مدى الخسائر التي منيت بها الأسواق أمس. ومع ذلك تتساءل الأسواق عما إذا كانت التراجعات مبالغا بها وهو نقطة الجدل، لكن ما أخاف الأسواق هو وجود منحنى العوائد سواء السندات الأساسية التي تعتبر المؤشر الأدق في فترة ركود قادمة".

وأضافت "جاء الانحناء الممنهج عالمياً على أسواق مختلفة، وهذه الظاهرة جاءت بعد 24 ساعة من انكماش الاقتصاد الألماني والبريطاني وبعد ساعات قليلة من بيانات ضعيفة جداً من الصين".