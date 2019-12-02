أرامكو.. ثاني أكبر مؤثر على حركة مؤشر السوق السعودي

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة "مضاء للاستثمار"، إن وزن أرامكو بعد الإدراج يعد ثاني أكبر مؤثر على حركة مؤشر السوق السعودي، بعد مصرف الراجحي وقد يتجاوز ما بين 10 و13% من وزن مؤشر تداول.

وأضاف "حجم التغير والأوزان الموجودة للشركات المدرجة الأخرى المؤثرة لا يتجاوز مستوى الـ7%، بينما حجم أرامكو الذي سيضاف إلى السوق المالية السعودية سيقفز مباشرة إلى 10 أو 13%، حسب ما تتحرك الأسعار انطلاقاً من 32 ريالاً باعتباره سعر الاكتتاب للسهم، بحسب الأرقام المعلنة والأموال المجمعة حتى الآن للمكتتبين في شركة أرامكو".