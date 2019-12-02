كيف استقبل السوق المصري آلية "الشورت سيلينغ"؟

قال عيسى فتحي، العضو المنتدب بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن آلية الشورت سيلينغ بدأت بالأمس من الناحية الرسمية، لكنها لم تعمل بالشكل القوي والمطلوب.

وأضاف "كما نعلم أن الآلية تعتمد وجود مقرضين موافقين على عملية الإقراض وعدد الشركات، التي حصلت على ترخيص محدود وستأخذ العملية شهوراً حتى تتضح معالمها وتأخذ وضعها الواضح.

وأوضح فتحي أن هذه الآلية تستلزم إيداع 50% من الأسهم المقترضة من قبل المقترض، ونظراً لضعف السيولة الموجود لأن معظم مَنْ يعملون في هذه الآلية سيولتهم محبوسة في أسهم، لذلك ستبقى الحركة فيها محدودة، وخصوصاً لأن أسعار الأسهم الحالية لا تغري بالبيع".