ما تأثير استثمار الصناديق السيادية في أرامكو على الأسعار؟

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن الحكومة الكويتية تعتزم استثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو السعودية"، إذ يأتي قرار الكويت بعد أن أعلنت أبوظبي أنها تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب "أرامكو" .

وكان قد أعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وHSBC العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسِقين الرئيسيين لطرح أرامكو، أن طلبات شريحة المؤسسات خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية بناء سجل الأوامر تجاوزت 144 مليار ريال، ما يعني تغطية شريحة المؤسسات بمرتين وربع المرة حتى الآن.

وقال حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات إن استثمار صناديق سيادية في شركة أرامكو يدل على استدامة هذا الاستثمار، وبالتالي يحافظ على الاستقرار السعري لسهم أرامكو.

وأضاف "الصناديق السيادية هي عامل مهم جداً لاستقرار سهم أرامكو. صندوق أبوظبي الاستثماري وصندوق الكويت وربما صناديق سيادية أخرى كلها ستساهم بشكل كبير جداً في استقرار السعر".