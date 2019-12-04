طرح أرامكو محرك لأسواق المنطقة

قالت ماري سالم مديرة قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية إن طرح أرامكو يعتبر محركاً لأسواق المنطقة.

وأضافت "أن الحماس بشأن اكتتاب أرامكو بدى جلياً منذ البداية من قبل الأفراد حيث تخارج الأفراد من استثماراتهم في المنطقة للاكتتاب في أرامكو وتمت تغطية الاستثمارات من قبل المؤسسات بـ3 مرات. ولا شك أن دعم البنوك الذي يقدمها للاكتتاب جاءت متوقعة مع فتح الاكتتاب للمستثمرين الأجانب".

وأعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189,03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول حتى الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.