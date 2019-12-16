هل يحتفظ الأفراد بسهم أرامكو للحصول على الأسهم المجانية؟

قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية إن أهمية وصول سهم أرامكو فوق تريليوني دولار هو بحد ذاته تأكيداً على القيمة الحقيقية للتقييم الذي توقعته مؤسسات دولية. ومن المتوقع ضخ سيولة كبيرة ويستمر في جلسة اليوم وحتى في الجلسات القادمة بسبب الترقية وأخذ نسبة التعرض لسهم أرامكو هو بالنسبة لشركات الطاقة حول العالم وهي عملية مهمة جداً من المتوقع أن تضخ أموالا كبيرة على سنوات طويلة تستمر لعدة شهور قادمة".

وأضاف "بعد إدراج الترقية لسهم أرامكو في مؤشر إم إس سي أي في الأسواق الناشئة وانضمام سهم أرامكو في السوق المالية السعودية سنرى نوع من الاستقرار والهدوء وقيم تداولات عقلانية أقل من 4 و 5 مليارات في اليوم الواحد".

وتابع" غالبية الأفراد يتوقعون أسعارا كبيرة لكن شريحة الأفراد هي صغيرة نسبياً بالمقارنة مع شريحة المؤسسات وبالتالي تأثيرها على تحركات السهم لن تكون كبيرة في كل الحالات. المؤسسات هي المهمة وغالباً تأخذ نسبة تعرض لسهم أرامكو بالنسبة للسوق إجمالاً".