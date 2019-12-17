3 مليارات دولار تدفقات غير نشطة متوقعة للسوق الكويتي

قال فهد الرشيد، مدير مساعد إدارة الصناديق والمحافظ في المركز المالي، إن ترقب ترقية السوق الكويتي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة يرفع وزن الكويت في MSCI للأسواق الناشئة بين 0.6% و0.8%.



وأضاف "أن ترقية MSCI ستجلب تدفقات غير نشطة للسوق الكويتية بأكثر من 3 مليارات دولار، وبذلك ستكون السوق الكويتية من الوجهات الفضلى للاستثمار في النصف الأول من 2020".