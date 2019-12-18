ما سبب استمرار الضعف على تداولات الجنيه المصري؟

توقعت رانيا يعقوب - رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية أن يستمر انخفاض الجنية أمام الدولار في 2020.



وأضافت في لقاء لها مع "العربية": "لاحظنا عودة مرة أخرى لأموال الأجانب للسندات والأذون بـ9 مليارات دولار وهو ما ساهم بزيادة المعروض من العملة الصعبة أيضاً انخفاض عجز الحساب الجاري يؤثر بصورة إيجابية على عدم وجود ضغوط مستقبلية على الجنيه المصري وانخفاض معدلات التضخم كلها تعتبر نتائج طبيعية خاصة أن الجنيه المصري والاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعاف بعد مجموعة من القرارات الإصلاحية على مدار السنوات الماضية وبدأنا نجني ثمارها بنهاية هذا العام ونتوقع استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار في 2020".