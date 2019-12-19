3 أسباب لتراجع سهم أرامكو

أنهى سهم أرامكو تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع إلى 35.5 ريال.

وكان من المفترض أن ينضم السهم إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة على أساس إغلاقات الخميس.

ويوم الأربعاء الماضي انضم سهم أرامكو إلى مؤشر TASI بوزن بلغ 11.6% مع نهاية الجلسة، وذلك بالتزامن مع بدء الانضمام السريع للشركة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وبنهاية تعاملات الخميس تراجع السهم 3.27%، إلى 35.5 ريالا، بتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال

وفي تعليقه على تحركات السهم قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار إن التداولات أرامكو بدأت بإقبال شديد بعد الإدراج وطلبات واضحة رفعت السهم لمستويات تجاوزت 38.5 إلى 38.70 في الحد الأعلى لثاني يوم من الإدراج لذلك بدأ السهم بالتراجع بسبب 3 عوامل رئيسية وهي وجود مكتتبين بدأوا بممارسة حقهم في البيع، ثانيا هناك تغير في آلية احتساب دخول سهم أرامكو ودخول للمؤشرات الناشئة وهو ما أثر على حجم التداول أو عمليات التداول التي حصلت قبل أمس وثالثا الأذهان مرتبطة بالتقييم عند 2 تريليون دولار".

وأضاف "أن تغير طرق احتساب الام اس سي أي للأسهم الحرة التي احتسبت من وزن أرامكو الآن في الانضمام الذي حصل له أثر على عمليات البيوع. السهم يحتاج بعض الوقت للاستقرار تحت نطاق سعري يتفق عليه المشترون والبائعون والمتداولون داخل السوق وتظهر الأرقام والنتائج والتوزيعات بمقدرة السهم على إعطاء توزيعات حتى أعلى من السقف الذي حدده مجلس الإدارة والمساهم البائع عندما أعلن عن 75 مليارات دولار كتوزيعات ثابتة بمقدار ريال و40 هللة للسهم. إذا اتضحت كل هذه الأرقام سنعود مرة أخرى لنقيم السعر وفقا للتوزيعات النقدية المقدمة وفقا للحركة والوزن المتوقع لإدراجه للسهم على الام اس سي أي".

وتراجع سهم أرامكو في منتصف تعاملات اليوم بنسبة 1.91% ليصل إلى 36 دولارا للسهم، بعد التداول على 28.119 مليون سهم بقيمة بلغت1.021 مليار ريال سعودي. وحقق السهم أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 35.85 ريال، فيما بلغ أعلى مستوى له عند 36.75 ريال.

وأغلق السهم، أمس، متراجعا 2.78% إلى 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال، وبحجم صفقات 44.8 ألف صفقة، لعدد 69.2 مليون سهم، بمعدل 1546 سهما للصفقة الواحدة.