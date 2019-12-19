هذه قائمة الأسهم الكويتية المتوقع انضمامها لـMSCI

أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي، يوم أمس الأربعاء، أنها ستقوم بترقية السوق الكويتية إلى سوق ناشئ على مؤشرات إم إس سي آي، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، وذلك بعد أن استوفت السوق المتطلبات الخاصة بالترقية.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان لها إن السوق الكويتية ستضيف مزيداً من التنوع لمؤشرات إم إس سي آي للأسواق الناشئة، متوقعة أن يكون وزن السوق نحو 0.69%.

وقال علي العلي، مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية: بعدما حققت البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال الشروط في أواخر أكتوبر الماضي هناك تحركات بالنسبة للأسهم المتوقع دخولها في هذا المؤشر.

وأضاف "أم أس سي آي" حدد تاريخ 31 في يناير القادم لتحديد الأوزان، ولكن التقارير الأولية التي تحدثنا عنها في شهر مايو الماضي أن أغلب الأسهم الموجودة بالسوق الأول ستدخل المؤشر والسهم الرئيسي بنك الكويت الوطني سيأخذ الحيز الأكبر من هذا المؤشر، وكذلك سهم بيتك سيندمج السنة المقبلة بعد عملية استحواذه مع البنك الأهلي المتحد البحريني، وكذلك أجيليتي والصناعات وزين وسهم وربة وبنك بوبيان، ولمسنا النشاط على هذه الأسهم منذ الإعلان نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر وحتى يومنا هذا. أما بالنسبة للأسعار التي وصلت إليها فتعد تاريخية بالنسبة للسوق الكويتي، وبالتالي لابد أن يكون هناك في بعض الجلسات التقاط للأنفاس وجني أرباح لهذه الأسهم".