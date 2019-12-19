هل جمدت البنوك المراسلة خطوط الائتمان للبنوك اللبنانية؟

قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية لدى مجموعة بنك بيبلوس، إن أخباراً حول تجميد البنوك المراسلة خطوط الائتمان للبنوك اللبنانية غير دقيق ويجب توخي الحذر الشديد من قبل الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعامل مع مثل هذه الأخبار.

وأضاف "أن المصارف اللبنانية تعي تماماً حجم الأزمة وتتعامل معها بأفضل طريقة ممكنة، وإحدى أولوياتها المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة من حول العالم. من ناحية أخرى المصارف لا تريد خسارة أي علاقة مع مصارف مراسلة لذلك يجب توخي الحذر".