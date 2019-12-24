ما العوامل التي تؤثر على مبيعات النفط الأميركي؟

قال عبد العزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية إن زيادة عدد الحفارات مؤشر في الأسواق ولكن علينا أن نتذكر أن التباطؤ الذي تحدث عنه الإعلام كثيراً في إنتاج النفط الصخري لم يلمسه السوق المادي بشكل أكبر وإنما ظل ارتباط مبيعات النفط الأميركي مرتبطة أكثر بالأوضاع الاقتصادية والزبائن الآسيويين بشكل كبير.

وأضاف "بناء عليه وخلال الأسبوعين الماضيين رأينا تحسنا كبيرا في محادثات التجارة ما بين الصين وأميركا ويبدو أن هناك إشارة أن النفط الصخري جاهز لتلبية الطلب المتوقع بالجهة الآسيوية الصينية ولكن يظل السوق المادي يعاني بشكل أكبر من خفض الإنتاج للدول المنظمة لاتفاق أوبك ودول خارج أوبك".