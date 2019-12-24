9 حقائق عن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

مساحة المنطقة المقسومة 5770 كيلومترا مربعا.

المنطقة المقسومة لم يشملها اتفاق ترسيم الحدود بين السعودية والكويت.

تم الاتفاق على تقسيم المنطقة المحايدة في 1965.

اتفاق عام 1965 بين السعودية والكويت أعطى حقوقا متساوية بالثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة.

يقع في المنطقة المقسومة حقلا الخفجي والوفرة الغنيان بالنفط.

توقف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة في 2014 لأسباب بيئية.

وقف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة حجب 500 ألف برميل نفطي يوميا.

إنتاج النفط من المنطقة المقسومة شكل 0,5 من الإنتاج العالمي.

إنتاج حقل الخفجي المشترك وصل إلى 300 ألف برميل يوميا قبل إيقافه في أكتوبر 2014.