ما هي التوقعات لأداء السوق الكويتي؟

قال وائل عبدالرسول، مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، إن السوق الكويتي حقق مكاسب قويةمع إعلان ترقيتها إلى "إم إس سي آي للأسواق الناشئة"، وهناك توقعات بمواصلة الارتفاعات.

وأضاف "تأتي توقعات الارتفاع للسوق الكويتي، لسببين لأن السوق يمهد لتعافٍ منذ سنتين، من خلال التشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي وتحسن نسبيا في الأداء، خصوصاً في القطاع البنكي. هناك مشاريع جديدة، وهو ما أعطى زخماً أكبر مع خبر انضمام المؤشر للأسواق الناشئة، لذلك أرى أنه من الممكن أن يتداول السوق على 17 أو 18 مكر ربحية.