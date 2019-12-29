فنادق دبي وأبوظبي "كاملة العدد" في رأس السنة

يشهد القطاع الفندقي في الإمارات نسب إشغالات مرتفعة نهاية العام الحالي في ظل إقبال السياح والمقيمين على الاستفادة من العروض والفعاليات الترفيهية للاحتفال بقدوم عام 2020.

وقاربت نسب إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 100% في المناطق المحيطة ببرج خليفة، ونفس النسبة تقريبا في منتجعات مدينة أبوظبي لاسيما الفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية.

وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بين 20% و30% خلال رأس السنة بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات ارتفع في 2018 بـ 3.7% مقارنة مع العام الذي سبق إلى نحو 25 مليون نزيل.