ماذا ينتظر شركات البتروكيماويات في 2020؟

قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال أن هناك 3 عوامل رئيسية ساهمت بدعم قطاع البتروكيماويات خلال الفترة الماضية وتتمثل في أن الحلحلة بملف الحرب التجارية بدأت تعطي مؤشرات إيجابية للأسواق.

وأضاف السديري "انعكس ذلك على أسعار البترول بشكل جيد وانعكس أيضا على نفسية المستهلكين. رأينا الأسبوع الماضي نمو المبيعات الصينية بحدود 8% وهو أعلى من المتوقع 7.6%. المؤشرات الاقتصادية ونمو الاقتصاد الأميركي تمت مراجعته الأسبوع الماضي بشكل إيجابي 2.1% وهذه كلها انعكست بتخفيف التوتر والمخاوف من كساد قريب".

وتابع "ورغم ذلك عانت صناعة البتروكيماويات بسبب زيادة العرض والإنتاج فوق معدل النمو الاقتصادي العالمي بحدود 3% لذلك تجاوز معدل الهبوط 13% في متوسط الأسعار. الخلاف الصيني سيحسن وضع الطلب ويحسن الأسعار في عام 2020. الأمر الآخر أن الشركات فاجأت السوق بإصرارها على حجم التوزيعات المرتفع وهو ما انعكس على الثقة في القطاع".