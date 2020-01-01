كيف أنهت أسواق الخليج عام 2019؟

أنهت أسواق الخليج عام 2019 بإيجابية وسجلت جميعها مكاسب على مستوى العام باستثناء السوق العمانية.

وختم مؤشر دبي العام مرتفعا أكثر من 9%، ليتفوق على سائر أسواق الخليج الرئيسية، في حين قادت الكويت المنطقة بصعودها 32% وتراجعت سلطنة عمان للعام الثالث على التوالي.

ونزلت دبي 0.2% يوم الثلاثاء حيث فقد سهم بنك دبي الإسلامي 0.7% وهبط بنك الإمارات دبي الوطني 0.4%، لكنها أغلقت مرتفعة 9.3% على مدار السنة، رغم هبوط أسعار العقارات.

وارتفعت السعودية 0.5%، لتصل مكاسبها السنوية إلى 7.2%. وزادت أسهم بنك الرياض 2% يوم الثلاثاء، في حين ارتفع أرامكو 0.3% إلى 35.3 ريال.

وتقدم مؤشر السوق الأول في الكويت 32.4% في 2019، مما يجعله الأفضل أداء للعام بأكمله.

وتنامى الاهتمام بالكويت بعد قرار ام.اس.سي.آي ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020. وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة في المال كابيتال، إن من المتوقع أن يظل المؤشر مدعوما على نحو جيد لحين تنفيذ الخطوة.

وزاد المؤشر المصري الرئيسي 7.1% في 2019. وفي معاملات يوم‭ ‬ الثلاثاء، ارتفع سهم البنك التجاري الدولي 0.2%.