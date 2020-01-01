ماذا ينتظر الأسواق الناشئة في 2020؟

توقع كبير محللي الأسواق في شركة "تي ماتريكس"، هيثم الجندي، أن يكون عام 2020 عاما واعدا للأسواق الناشئة، وأن تحقق تلك الأسواق أداء أفضل من الأسواق المتقدمة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن هناك عدة عوامل تساهم في تلك الرؤية، أولها تراجع سعر الفائدة الأميركية، والثاني تراجع سعر الدولار، وهو ما يصب في صالح الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في جهود التحفيز الذي تقوم به الصين، التي تعتبر أكبر سوق ناشئ، في ظل إعلانها عن تخفيضات جمركية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

ويرى الجندي أن المخاطر أيضا مازالت قائمة بالنسبة لتلك الأسواق، ومن بينها عودة التوترات التجارية بين الصين وأميركا، وتسارع معدلات التضخم في الولايات المتحدة ما يؤدي إلى رفع الفائدة هناك.

ورجح أن تكون أسواق مصر والسعودية وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الأسواق ذات الأداء الجيد خلال العام المقبل، فيما توقع تراجع أداء أسواق مثل الأرجنتين وتركيا.