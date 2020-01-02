بريطانيا: 57% من كهرباء 2019 من مصادر نظيفة

ذكرت الشبكة الوطنية للكهرباء البريطانية أنها نجحت في إنتاج كهرباء من مصادر عديمة الانبعاثات، مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية أكثر من المولدة من محطات تعمل بالوقود الأحفوري للمرة الأولى في العام الماضي، بما يمثل 57% من الكهرباء التي جرى توليدها في الدولة.

وتعتبر بريطانيا مهد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، حيث أنشأت أول محطة في العالم في ثمانينيات القرن السابع عشر.

وأصبحت بريطانيا أول عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تعهدت بالوصول إلى انبعاثات خالية من الكربون بحلول العام 2050.

وتظهر البيانات أن 48.5% من الكهرباء في العام الماضي تم إنتاجها من الرياح والطاقة الشمسية والمائية، في حين بلغت مساهمة الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز، حوالي 43%.