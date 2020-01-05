تسلا تواصل نموها..وتتجاوز توقعات وول ستريت

سلمت تسلا الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه من السيارات العام الماضي، بعد أن تجاوزت التسليمات توقعات وول ستريت في الربع الرابع، وهو ما رفع أسهمها إلى مستوى قياسي.

وسلمت تسلا 112 ألف سيارة في الربع الرابع من العام الماضي، ما جاء بدعم من إنتاجها الكبير من الطراز 3.

وكانت التوقعات تشير إلى إنتاج مئة وخمسة آلاف سيارة. وسلمت تسلا 367 ألف سيارة العام الماضي بأكمله، محققة الحد الأدنى لهدفها وهو تسليم ما بين 360 إلى 400 ألف سيارة في 2019.

وتعتبر تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، بقيمة سوقية تقدر بنحو 80 مليار دولار. وتصل استثمارات الشركة إلى 10 مليارات دولار.