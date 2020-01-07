ماذا وراء الاتجاه الهبوطي للدولار في الأشهر الماضية؟

قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية "إن تصاعد المخاطر الجيوسياسية عادة ما يرفع الدولار لكن هذه المرة لم نشهد أي ارتفاع للدولار وإنما انخفاض بسبب أن حركات أسواق العملات ردة فعلها ليست حادة مثل المشاكل الجيوسياسية على أسعار النفط على سبيل المثال أو الأسهم، وكما نرى فإن مع أي ارتفاع جيوسياسي نلحظ ارتفاعا حادا في أسعار السلع الاستهلاكية أو النفط، ومن ثم انخفاض، ولكن حركات العملات تكون أقل. السبب الآخر هو لو رأينا أداء الدولار خلال الأشهر الماضية نرى أن الدولار بدأ بعملية هبوط مستدام ومستمر، وهو دليل على وجود أسباب أخرى وراء هذا الانخفاض ونفسرها بتباطؤ السوق الأميركي".