هل يعود تركيز المستثمرين إلى العوامل الأساسية؟

ارتفعت مؤشرات الأسواق الخليجية، اليوم الثلاثاء، بحلول منتصف التعاملات، في حين تراجعت البورصة المصرية.

وقال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية "شهدنا خلال يوم أمس أحداث جيوسياسية صعبة وكانت تبعاتها ارتفاع المخاطر في المنطقة وتأثرها المباشر على أسواق المنطق ولكن ذلك تأثير محدود خلال يوم واحد لأن دول الخليج ليست في مواجهه لهذا الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي الأسواق تعافت من هذا التراجع مع عودة الثقة والهدوء. من الطبيعي نرى استغلالا للفرص ضمن نطاق التذبذب الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم عموماً في المنطقة والأسواق العالمية".

وصعد مؤشر السوق الرئيسية السعودي "تاسي" بنسبة 0.72% ليصل إلى 8264.95 نقطة، بدعم من صعود أسهم مصرف الإنماء بنسبة 0.56%، وعسير بنسبة 7.58%.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.69% ليصل إلى 2738.57 نقطة، بدعم من صعود أسهم شركة إعمار بنسبة 2.81%، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.92%.