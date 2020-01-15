السعودية على موعد مع افتتاح "وادي للتقنية" بنهاية 2021

أكد هاني الميمني، نائب رئيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة NESR، أن أرامكو سباقة في توطين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة التي ترفع من كفاءة الإنتاج.

وأضاف "التكنولوجيا المتقدمة تعطينا فرصة لإنتاج كميات بترول أفضل وتساعدنا في الاستخراج والاستكشاف والتنقيب ومعرفة الاحتياطيات تحت الأرض. الثورة الصناعية الرابعة بدأت منذ أكثر من عقد. نحن كشركة نبني حالياً أول مركز أبحاث تابع لنا في السعودية "وادي للتقنية" أو ما يعرف بـ "التكنو فالي" والذي سيتم افتتاحة آخر السنة القادمة وهدفه استقطاب أفكار خلاقة وإبداعات من جميع أنحاء العالم، وإعطائهم الساحة والمنصة للعمل معنا في تطوير هذه التقنيات وتوظيفها في السعودية".