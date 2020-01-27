ترقب طرح أسهم بنك القاهرة للاكتتاب

قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية: "يترقب المستثمرون الجولة الترويجية الأولى بالنسبة لطرح أسهم بنك القاهرة، ويعتبر هذا البنك باكورة الطروحات الحكومية الأولية، ومن المتوقع أن يكون الطرح بنهاية الربع الأول من هذا العام".

ومن المتوقع طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري، حسب متغيرات الأسواق محليا وعالميا، وفقا للمصادر.

وبنك القاهرة مملوك بالكامل لبنك مصر من خلال ذراعه الاستثمارية شركة مصر للاستثمارات المالية.

وقالت المصادر إن البنك يعتزم بدء جولة جديدة لترويج الطرح في أميركا، خلال أسبوعين، من أجل مقابلة مديري صناديق الاستثمار العالمية، واستكشاف رغبتهم في المشاركة بالطرح.

وأشار إلى أن زيادة النسبة المقرر طرحها إلى 49% بدلا من 30% كانت مستهدفة في السابق، يرجع إلى رغبة صناديق الاستثمار العالمية في المشاركة.