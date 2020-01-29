ما الذي يفسر المكاسب القوية على سهم "المصرية للاتصالات"؟

قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية "اختيار الاتصالات السعودية للاستحواذ على فوادفون جيد، لأنها أكبر شركة اتصالات في العالم، وفي حال خسرت حصتها في مصر ستستطيع تعويض حصتها في منطقة أخرى بالعالم".

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية، أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وأضافت الشركة السعودية أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد.

وتملك فودافون 55% في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية. وأغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعاً 10% أمس الثلاثاء بفضل أنباء الصفقة المحتملة، وكان من بين الأنشط تداولاً في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت يوم الأحد أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.